Школу и детский сад в поселке Октябрьском откроют к 2027 году

Образовательный комплекс построят в поселке Октябрьском в Люберцах к сентябрю 2027 года. В его состав войдут школа на 1,5 тысячи мест и детский сад на 200 воспитанников.

Как сообщили в областном Минстрое, сейчас на площадке трудятся 70 человек.

«Мы продолжаем осуществлять задачи, поставленные губернатором Московской области Андреем Воробьевым, по строительству образовательных учреждений. Одно из них строим в поселке Октябрьский городского округа Люберцы», — отметил глава ведомства Александр Туровский.

В комплексе обустроят учебные классы, мастерские, актовый и спортивный залы, а также пищеблок, медицинскую зону и библиотечный центр. В детском саду будут работать групповые комнаты со спальнями.

По словам главы округа Владимира Волкова, сейчас работы ведут на уровне третьего этажа.

Открытие центра запланировано на сентябрь 2027 года.