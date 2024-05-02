Школу и детский сад в микрорайоне Катюшки в Лобне откроют осенью | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 16:34 Школу и детский сад в микрорайоне Катюшки в Лобне откроют осенью Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В городском округе Лобня в микрорайоне Катюшки продолжается возведение инженерно-технического учебного комплекса «Авиатика». Он включит школу на 2,2 тысячи учеников и детский сад на 330 мест.

Работы на объекте охватывают фасадные и кровельные работы, установку стеновых панелей, монтаж инженерных систем и лифтов, а также внутреннюю отделку. На прилегающей территории производится благоустройство, включая создание спортивного комплекса, дорожек и тротуаров.

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В школе представят различные образовательные профили, включая аэрокосмический, авиастроительный, Курчатовский (с уклоном в химию и биологию) и гуманитарный (с медиа-классом), предполагающие не только теоретическое, но и практическое обучение.

Для обеспечения доступности новой школы проложат подъездные пути, скорректируют маршруты общественного транспорта и запустят новый маршрут № 17 для районов Букино, Катюшки и Центральный.

В настоящее время ведется активный набор педагогического персонала для школы и сада. В школе уже есть 86 утвержденных кандидатур, еще 24 специалиста требуются, при этом 13 находятся на стадии согласования. Для детского сада набран 31 сотрудник, еще 12 кандидатур ожидают согласования.

На данный момент строительство выполнено на более чем 65%, а открытие учебных заведений запланировано к 1 сентября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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