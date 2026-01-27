Школу и детский сад в Краскове достроят к 2027 году
Образовательный комплекс построят в поселке Красково в Люберцах к 2027 году. В его состав войдут школа на 500 мест и детский сад на 120 воспитанников.
Как сообщили в Минжилполитики Подмосковья, особенностью комплекса станет уникальный библиотечно-информационный центр с персональными и общими рабочими зонами, IT-кабинетами и большими читальными залами.
Архитектурный проект комплекса был удостоен премии Союза московских архитекторов в категории «Лучшая реализация строительного объекта» международного конкурса «Наша школа».
«Дизайнеры успешно подчеркнули характер детской образовательной среды, сохранив баланс с окружающей городской застройкой. Завершение строительства образовательного комплекса запланировано в 2027 году», — отметили в ведомстве.