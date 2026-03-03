Школу и детский сад в Дзержинском отремонтируют в Люберцах в 2026 году
Капитальный ремонт сразу двух образовательных учреждений проходит в Дзержинском. На Томилинской улице работы ведутся в школе «Интеллект», а на улице Ленина — в детском саду лицея № 3.
Здание рассчитано приблизительно на 1300 мест и будет состоять из двух блоков, соединенных между собой переходами. Работы ведутся по графику. Уже к сентябрю текущего года школу планируют открыть. Сейчас готовность объекта составляет 40%. Глава городского округа Владимир Волков держит на контроле ход строительства.
«На данный момент произведены демонтажные работы, ведется монтаж инженерных коммуникаций. Тот объем электричества и тепловой энергии, который сюда был заведен, увеличится, потому что оборудования будет гораздо больше. Школа будет современная», — рассказал глава Люберец.
Мощность инженерных сетей, по словам Владимира Волкова, будет увеличена и на другом объекте — в детском саду лицея № 3. Сейчас рабочие занимаются стенами и потолками, в мае планируют начать чистовую отделку помещений и фасадные работы, а в июле — приступить к благоустройству территории. Открытие детского сада также запланировано на сентябрь.
Капитальный ремонт образовательных учреждений ведется по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.