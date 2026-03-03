Школу и детский сад в Дзержинском отремонтируют в Люберцах в 2026 году

Капитальный ремонт сразу двух образовательных учреждений проходит в Дзержинском. На Томилинской улице работы ведутся в школе «Интеллект», а на улице Ленина — в детском саду лицея № 3.

Здание рассчитано приблизительно на 1300 мест и будет состоять из двух блоков, соединенных между собой переходами. Работы ведутся по графику. Уже к сентябрю текущего года школу планируют открыть. Сейчас готовность объекта составляет 40%. Глава городского округа Владимир Волков держит на контроле ход строительства.

«На данный момент произведены демонтажные работы, ведется монтаж инженерных коммуникаций. Тот объем электричества и тепловой энергии, который сюда был заведен, увеличится, потому что оборудования будет гораздо больше. Школа будет современная», — рассказал глава Люберец.