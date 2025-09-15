Школу и детский сад построят в ЖК «Легенда Коренево» в поселке Красково

Школу и детский сад построят на территории жилого комплекса «Легенда Коренево» в поселке Красково в городском округе Люберцы. Строители уже приступили к монолитным работам.

Проект реализует компания «Коренево Девелопмент». Специалисты завершили монтаж гидроизоляции в подвале, а также армирование стен и пилонов.

В комплекс войдут школа на 500 мест и детский сад на 120 мест. В просторных кабинетах с большими окнами установят эргономичную мебель и интерактивные доски. В здании разместят лаборатории, музыкальные классы и специальные зоны для создания проектов.

В воспитательно образовательном комплексе оборудуют вестибюль с турникетами и удобной зоной ожидания. В самом центре здания расположат большой холл, который объединит зоны для учебы и креативных занятий.

Со второго этажа, который выполнят в виде галереи, будет открываться вид на центральную часть комплекса.

Учащиеся будут посещать двухэтажный библиотечно-информационный центр, оснащенный всем необходимым, актовый зал в виде амфитеатра, спортивный зал со скалодромом, а также различные мастерские и художественные студии. Дети также смогут заниматься футболом, бегом и другими видами активности. Специальное покрытие на площадках позволит снизить травматизм.

В жилом комплексе «Легенда Коренево», расположенном возле Егорьевского шоссе, согласно проекту, оборудуют детские и спортивные площадки, велодорожки, парковку на 600 мест и зарядные станции для электрокаров.