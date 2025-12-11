Школу и детский сад построят в ЖК «Легенда Коренево» в Люберцах в 2027 году

Воспитатально-образовательный комплекс построят на территории жилого комплекса «Легенда Коренево» в Люберцах в 2027 году. Он будет рассчитан на 500 школьников и 120 воспитанников детского сада.

На объекте уже обустроили котлован, фундаменты, гидроизоляцию подвала и монолитные конструкции первого этажа.

Для учащихся обустроят просторные кабинеты с интерактивными досками, современной мебелью и большими окнами. Там будут работать специализированные лаборатории для проведения опытов и практических занятий, музыкальные классы, зоны проектной деятельности.

«Это позволяет создать многофункциональную среду, где дети могут не только осваивать базовую школьную программу, но и развивать творческие и исследовательские способности», — отметили в министерстве.

В здании установят турникеты, создадут зоны ожидания для родителей, места отдыха с удобными креслами, учебные и креативные зоны, библиотечный центр с читальными залами и компьютерам.

Ученикам будут доступны спортивный зал с баскетбольными кольцами и волейбольными сетками, беговые дорожки и футбольное поле. В актовом зале будут проводить концерты и мероприятия. Кроме того, в комплексе обустроят мастерские для занятий робототехникой и художественные студии.

Жилой комплекс находится вблизи Егорьевского шоссе в поселке Красково. На первых этажах зданий создадут коммерческие пощения. Там откроют досуговые центры, кафе и другие организации. Там также обустроят детские и спортивные площадки, велодорожки и автостоянку.