Школу и детский сад построят в ЖК «Легенда Коренево» в Люберцах

В жилом комплексе «Легенда Коренево» в Люберцах продолжается строительство крупного воспитательно-образовательного центра, который объединит школу и детский сад. Реализацией проекта занимается застройщик «Коренево Девелопмент».

На строительной площадке сейчас сосредоточены на возведении монолитных конструкций второго и третьего этажей. Большую часть работ на втором уже выполнили: завершили армирование и заливку бетона для стен, пилонов и перекрытий.

На третьем этаже полностью сформировали парапеты, а также частично — стены и покрытия. Параллельно строители приступили к устройству внутренних лестниц.

Будущий комплекс рассчитан на 500 школьников и 120 дошкольников. Классы оборудуют интерактивными досками, эргономичной мебелью и большими окнами, обеспечивающими естественное освещение.

Концепция школы предполагает сочетание стандартных и специализированных пространств: там появятся лаборатории, кабинеты для занятий музыкой, зоны для проектной деятельности.

Входная группа будет включать систему контроля доступа с турникетами и комфортные зоны ожидания, а навигация внутри здания продумана для удобства учеников и педагогов.

Библиотеку разместят на двух этажах, там объединят читальные залы с современными рабочими местами. Для занятий спортом предусмотрели отдельный блок с игровым залом, площадками и местами для зрителей. Также в здании появятся актовый зал для мероприятий и творческие мастерские.

Жилой комплекс «Легенда Коренево», расположенный рядом с Егорьевским шоссе в поселке Красково, относится к сегменту комфорт-класса. Первые этажи домов отвели под коммерческую инфраструктуру — там разместят кафе, сервисные службы и досуговые пространства.

Проектом также предусмотрены благоустроенные дворы с детскими и спортивными площадками, велодорожки, станции для зарядки электромобилей и парковка более чем на 600 машин. Проект финансируют за счет средств группы компаний «Некрасовка Девелопмент».