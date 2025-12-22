Школу и детский сад построят в поселке Октябрьском к 2027 году

Образовательный комплекс продолжают строить в поселке Октябрьском. Он будет рассчитан на 1,7 тысячи мест. Готовность объекта уже достигла 20%, а открыть его планируют в сентябре 2027 года.

Как рассказали в региональном Минстрое, в одном крыле здания будет школа на 1,5 тысячи мест, в другом — детский сад на 200 воспитанников. В центральной части разместят столовую, медпункт и медиатеку.

«В настоящее время подрядчик ведет монолитные работы по блокам на уровне второго и третьего этажей здания. На площадке задействовано более 70 рабочих и четыре единицы техники. Работы идут в соответствии с графиком», — сказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

В школе обустроят учебные классы, лаборатории, места отдыха, спортивный и актовый залы. В детском саду будут групповые ячейки со спальнями, буфетами и игровыми.

Рядом со зданием создадут места для прогулок, спорткомплексы, зоны отдыха и велопарковку.

Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет бюджетных средств.