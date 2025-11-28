Школу и детский сад построят в поселке Красково в Люберцах к 2027 году

Воспитательно-образовательный комплекс продолжают строить в поселке Красково в Люберцах. В его состав войдет школа на 500 мест и детский сад на 120 воспитанников. Открыть учреждение планируют в 2027 году.

Как рассказали в региональном Минжилполитики, специалисты уже приступили к возведению второго этажа здания.

«Объект расположен в новом строящемся микрорайоне. Мы ожидаем, что проживать здесь будет много молодых семей, поэтому параллельно со строительством домов застройщик возводит современную социальную инфраструктуру рядом», — сообщил глава округа Владимир Волков.

Главной особенностью комплекса станет библиотечно-информационный центр с индивидуальными и групповыми рабочими местами, читальными залами и IT-классами.

Проект получил диплом конкурса с международным участием «Наша школа» в номинации «Лучший объект нового строительства»

В Люберцах строят еще один образовательный комплекс. Он появится в поселке Октябрьском в 2027 году.