Школу и детский сад построят в Опытном Поле к сенятбрю

Воспитательно-образовательный комплекс построят в микрорайоне Опытное поле в Котельниках в рамках госпрограммы. В его состав войду школа на 2,1 тысячи мест и детский сад на 350 воспитанников. Учреждение откроют в сентябре.

Площадь комплекса составит почти 45 тысяч квадратных метров. Сейчас там монтируют коммуникации и ведут отделку.

В детском саду будут заниматься 14 групп, а в школе — 84 класса. Для них обустроят четыре спортивных зала, две библиотеки, актовый зал, мастерские, столовую и медицинский пункт. На территории разместят игровые площадки.

«В начальной школе планируют открыть классы технической и естественно-научной направленности: робототехника и мехатроника, инженерная графика и промышленный дизайн, электротехника и электроника, конструкционные материалы, программирование, основы изобретательства и другие. У детей появится возможность развивать технические и творческие способности, умение анализировать и конструировать», — отметили в Минобразования Подмосковья.

Комплекс построят за счет бюджетных средств.