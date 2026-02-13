Школу и детский сад построят на улице Связистов в Краснознаменске к 2027 году

Образовательный комплекс построят на улице Связистов в Краснознаменске к 2027 году. Там создадут 770 мест. Открыть учреждение планируют в 2027 году.

Сейчас на объекте завершили устройство монолитного каркаса и приступили к монтажу коммуникаций. На площадке трудятся 90 человек и спецтехника. Стройготовность превысила 55.

Учебный корпус на 14,3 тысячи квадратных метров включит в себя школу на 550 мест и детский сад на 220 воспитанниеов. Здание разделят на несколько блоков для учащихся разных возрастов.

Учащиеся с первого по восьмой класс будут заниматься в универсальных кабинетах. Для старших школьников оборудуют помещения предпрофессиональной подготовки.

«Общественные пространства школы будут включать в себя многофункциональный актовый зал, современный библиотечно-информационный центр, два спортивных зала, медицинский и административный блоки, а также пищеблок с уютной столовой», — рассказли в Минстрое Подмосковья.

Детский сад будет рассчитан на 10 групп. Там обустроят физкультурный и музыкальный залы, а также медкабинет, пищеблок и другие помещения.

На территории установят спортивные и игровые площадки, а также проведут благоустройство.

Работы проведут по госпрограмме за счет бюджетных средств.