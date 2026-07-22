Школу и детский сад откроют в ЖК «Легенда Коренево» в Люберцах в 2027 году

Образовательный комплекс на территории жилого квартала «Легенда Коренево» продолжают строить в Люберцах. В его состав войдет школа на 500 мест и детский сад на 120 воспитанников.

Готовность объекта уже достигла 43%, сообщили в региональном стройнадзоре. Ввод в эксплуатацию намечен на третий квартал 2027 года, а после открытия там появится более 120 новых рабочих мест. На данный момент в этом микрорайоне уже сданы пять жилых корпусов.

Общая площадь четырехэтажного здания превысит 11,8 тысячи квадратных метров. Внутри разместятся учебные классы, библиотека с медиатекой, лаборатории для занятий физикой, химией и биологией, кабинеты информатики и классы для изучения иностранных языков. Предусмотрены спортивный и актовый залы, медицинский блок, кабинеты психолога, логопеда и социального педагога.

На площадке сейчас ведется возведение несущих конструкций надземной части. Застройщиком выступает специализированная компания «Коренево Девелопмент». Ввод комплекса в строй позволит полностью обеспечить потребности жителей нового микрорайона в социальной инфраструктуре.