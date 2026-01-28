Школу для детей с ОВЗ отремонтируют в Наро-Фоминском округе в 2026 году

Капитальный ремонт здания образовательного учреждения для учащихся с ограниченными возможностями здоровья на улице Калинина продолжается в Наро-Фоминске. Работы стартовали 1 октября прошлого года, а их завершение намечено на сентябрь 2026-го.

Наказ об обновлении школы был получен от избирателей во время предвыборной кампании 2021 года и включен в Народную программу партии «Единая Россия». Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в День знаний педагоги и их воспитанники войдут в абсолютно новое здание.

Подрядная организация уже почти завершила демонтаж. Сейчас на объект завозят материалы, идет обустройство полов на втором этаже здания. В школе заменят внутренние коммуникации и оборудование, обновят кровлю и фасад, проведут перепланировку помещений. Также в здании установят современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Новое оборудование позволит и учителям, и родителям особенных детей быть спокойнее.

Преобразится и территория вокруг школы. Запланированы работы по благоустройству, а внутри появится новая мебель и оборудование.