Школьный театр из Химок представил премьеру по пьесе Александра Грибоедова

К премьере коллектив готовился несколько недель, самостоятельно работая над костюмами, декорациями и световым оформлением. Учащиеся совместно анализировали оригинальный текст перед созданием спектакля. На показе присутствовали начальник управления образования Юрий Кандалов, муниципальные депутаты Галина Болотова и Юлия Ишкова.

«Очень радостно видеть, как школьники обращаются к классике не формально, а с искренним интересом и творческим подходом. Такие проекты помогают ребятам не просто узнавать литературу, а по-настоящему чувствовать ее, находить в ней отклик для себя и своего поколения», — прокомментировала муниципальный депутат Галина Болотова.

Режиссерская концепция объединила лирическую комедию с элементами социальной сатиры. Спектакль театра МБКТ продемонстрировал новое прочтение хрестоматийного произведения.

Театральная студия «Вместе» функционирует в учреждении с сентября 2019 года. В постановках участвуют ученики лицея и других школ города. Программа включает тренинги актерского мастерства, сценическую речь, хореографию и постановку драматических работ. Художественным руководителем является выпускница лицея Екатерина Плискунова.