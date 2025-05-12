Школьный футбольный матч в честь 80-летия Победы прошел в Химках

Товарищеский матч «На руинах Сталинграда» провели в лицее № 21 городского округа Химки. Показать мастерство владения мечом на поле вышли две школьные команды.

Матч был посвящен сталинградской команде, которая в 1943 году обыграла футболистов из Москвы в родном освобожденном городе. Игра тогда закончилась со счетом 1:0. Спортсменам из Химок напомнили, что этот эпизод стал символом возрождения жизни после разрушения.

«Этот матч стал прекрасной возможностью напомнить молодежи о значимом событии в истории отечественного спорта. Символично повторить тот важный эпизод, когда футбол помог людям поверить в скорое восстановление мира и спокойствия», — подчеркнул председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Футбольный матч стал частью патриотической программы, которую реализуют в Химках с июля прошлого года под лозунгом «Успех V единстве поколений».