Школьный автобус для детей из Курской области, ДНР и ЛНР запустили в Подольске

В День знаний в Подольске более 30 детей из Курской области, ДНР и ЛНР отвезли на школьном автобусе в школу имени Героя России Александра Монетова. Все они находятся в пункте временного размещения эвакуированных граждан в детско-юношеском центре «Мечта».

Автобусы отвозят учеников, живущих не в пешей доступности от школы, а также, если у родителей нет возможности довезти ребенка до учебного заведения.

Школьные автобусы оснащены системой контроля скорости и режима труда водителей, системой спутниковой навигации «Глонасс». Сиденья оборудованы ремнями безопасности.

В салоне автобусов установлены сигнальные кнопки «Просьба об остановке», а место водителя оборудовано устройством звукового приема и световыми сигналами о необходимости остановки.

Автобусы приобретены специально по областной программе «Образование Подмосковья».