Школьные лесничества Подмосковья приняли участие в экологическом конкурсе

Школьные лесничества Подмосковья приняли участие в конкурсе Приокско-Террасного заповедника. Ведущий инженер «Мособллеса» Владимир Захаров рассказал 360.ru о соревнованиях и об интересе молодежи к природе.

Заповедник предложил участникам конкурса создать различные кормушки. Заинтересованные школьники представили более 70 работ. Некоторые из них члены жюри сочли настоящими произведениями искусства.

Владимир Захаров отметил, что знания о лесе ученики получают в дополнение к основным занятиям. Для них устраивают теоретические и практические уроки, приглашают на тематические экскурсии, а также предлагают провести собственные исследования.

«У нас в активе областных школьных лесничеств за последние годы десяток призовых мест, включая первые, вторые и третьи места на всероссийских конкурсах. Мы этим очень гордимся», — отметил Захаров.

По его словам, молодежь также привлекают к посадке леса и благоустройству территорий. В тушении пожаров школьники не участвуют, однако им объясняют, что огонь — это враг природы. Также специалисты рассказывают ученикам об алгоритме правильных и безопасных действий при возгорании.