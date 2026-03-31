Школьные команды Подмосковья поборются за победу в финале баскетбольной лиги

В городе Видное состоялись матчи областного этапа II дивизиона Школьной лиги Московской области по баскетболу 3х3. По сообщению пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья, лучшими стали юношеская команда из Одинцовского и сборная девушек Ленинского городских округов.

Во II дивизионе Школьной лиги участвуют команды из Можайского, Наро-Фоминского, Ленинского, Рузского, Одинцовского, Молодежного, Подольска, Серпухова, Чехова, Власихи, Краснознаменска, Домодедова, Серебряных Прудов и Ступино.

Победители встретятся в «Финале четырех». Ранее сообщалось, что 31 марта в Чехове команды второго дивизиона определят финалистов в дисциплине «футзал».

Всего в областном этапе Школьной лиги Подмосковья участвуют 336 команд, соревнующихся в четырех видах спорта. В каждой дисциплине — по 56 команд. Соревнования по баскетболу 3х3 и волейболу для мальчиков и девочек проходят в отдельных зачетах. В футзале выступают только мальчики, а в шахматах — смешанные команды.

Команды, занявшие первые места в своем дивизионе, пройдут в «Финал четырех». В сезоне 2025/2026 в рамках Единой школьной лиги по Московской области состоится более 15 000 соревнований с участием более 50 000 учащихся из 650 учебных заведений региона.

Школьная лига Московской области стартовала в октябре 2024 года. В первом сезоне проекта участвовали более 10 000 юных спортсменов — учащиеся 201 школы из 13 муниципалитетов Московской области.

Спортивные мероприятия проводятся в рамках федеральной программы «Спорт России». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

