Школьные дневные лагеря в Мытищах завершили летнюю программу отдыха

Летом в Мытищах работали 17 школьных лагерей. Смены действовали с 10 июня по 12 августа.

Отдохнули в школьных лагерях более двух тысяч детей. Помимо оздоровления и развлекательной программы, школьники приняли участие в трудовых бригадах: облагораживали пришкольные территории, помогали преподавателям и сотрудникам школьных библиотек. Почти 400 подростков трудились в первой смене. Во второй — более 530 учеников.

Большое количество развивающих и патриотических мероприятий провели для учеников: торжественные митинги ко Дню начала Великой Отечественной войны и антивоенные акции «Мы, дети, против войны на планете!». Школьники исполняли военные песни, знакомились с литературой, посещали выставки и лекции, смотрели документальные и художественные фильмы.

Большое внимание уделили оздоровительной программе. Много активностей прошло на свежем воздухе. Школьникам устраивали встречи с интересными людьми, экскурсии и спортивные мероприятия. Досуг в детских школьных лагерях организовали сотрудники библиотек, учреждений кульуры «Яуза», «Леонидовка», «Марфино», «Подмосковье», «Пироговский» и «Жостовский».

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