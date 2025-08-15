Школьные автобусы в Солнечногорске оснастят тревожными кнопками

В администрации Солнечногорска состоялось совещание с участием представителей ГИБДД, прокуратуры и транспортных компаний, посвященное вопросам безопасности пассажирских перевозок. На встрече сообщили, что все школьные автобусы округа будут оборудованы тревожными кнопками, сигнал от которых будет поступать напрямую в дежурную часть Росгвардии.

Такая система позволит водителям в случае опасности мгновенно вызвать наряд вневедомственной охраны. Определение координат и отслеживание маршрута транспорта будет происходить автоматически благодаря спутниковой навигации.

«Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность наших детей на дорогах. Оснащение школьных автобусов тревожными кнопками повысит оперативность реагирования служб правопорядка и даст родителям уверенность в надежности поездок школьников», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Дополнительно участники обсудили требования к квалификации водителей, их подготовке и соблюдению графика труда и отдыха. Перевозчики также рассказали о мерах антитеррористической защиты: пропускном режиме, камерах в салонах и на территории парков, а также о досмотре автобусов после завершения рейсов.