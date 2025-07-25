Школьные автобусы подготовили к новому учебному году в Чехове

Все школьные автобусы в надлежащем состоянии поддерживает одна транспортная компания. Как отметили представители организации, транспортные средства заранее прошли необходимые техосмотры, они застрахованы и оснащены тахографами, навигационным и климатическим оборудованием.

По договору подряда специалисты хранят, содержат и ремонтируют на своей базе все школьные автобусы муниципального округа Чехов, а также предоставляют для них профессиональных водителей.

Директор предприятия-перевозчика Марина Мацкевич поделилась, что недавно этот автопарк увеличили на 10%: его пополнили двумя новыми транспортными средствами. Кроме того сотрудники организации разрабатывают новые маршруты перевозки школьников.

Помимо школьных автобусов, предприятие-перевозчик возит на экскурсии членов клуба «Активное долголетие», оказывает посильную поддержку участникам СВО, жителям приграничных областей и новых республик.