Школьницы Солнечногорска стали призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку прошел 24 января, а итоги были опубликованы 9 февраля. По результатам испытаний пять учениц 9–11 классов из образовательных учреждений Солнечногорска вошли в число призеров. Об этом сообщила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В числе отличившихся — девятиклассницы Русана Евсюкова и Александра Буданок из гимназии № 6 (преподаватель Светлана Долгополова), десятиклассницы Мария Лях из школы № 5 (преподаватель Людмила Андреева) и Полина Ан из лицея № 7 (преподаватель Галина Нагорная), а также одиннадцатиклассница Дарья Гаврилина (преподаватель Оксана Вершинина).

«На региональном этапе Всероссийской олимпиады по русскому языку ученики из Солнечногорска показали глубокое понимание предмета, тонкое языковое чутье и умение работать с трудными текстами. Эти успехи — результат усердной подготовки и кропотливой работы с опытными педагогами», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Как сообщает образовательный центр «Взлет», в Московской области участие в региональном этапе по русскому языку приняли 2067 школьников. По сумме набранных баллов 153 участника стали победителями, 778 — призерами. К соревнованию допускались школьники, успешно прошедшие муниципальный отбор в текущем учебном году, а также победители и призеры прошлогоднего регионального этапа.

По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады 2025–2026 учебного года в Солнечногорске определен один победитель по истории и 26 призеров: 11 — по истории, 5 — по русскому языку, 4 — по экономике, 3 — по химии, 2 — по биологии и 1 — по информатике (направление «Искусственный интеллект»).

Впереди участников ждет заключительный этап. Дипломы победителей и призеров финала предоставляют право на поступление в высшие учебные заведения страны без вступительных экзаменов по профильному направлению.