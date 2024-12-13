Школьницы из Подольска стали призерами областного конкурса рисунков

Награждение победителей ежегодного конкурса рисунков «ЖКХ глазами детей» прошло в Доме правительства Подмосковья. В соревновании участвовали ученики школ региона в возрасте от шести до 18 лет.

В 2024 году количество участников конкурса стало рекордным — свои работы прислали более 1700 школьников. Победителей определяли по яркости и оригинальности подачи материала, новизне и актуальности, объективности раскрытия темы.

Школьницы из Подольска стали призерами в номинации «Чистая вода в каждый дом, оздоровление реки Волги» среди конкурсантов в возрасте от 15 до 18 лет. Ученица средней школы № 11 Элен Заргарян заняла первое место, а воспитанница школы № 29 Агата Попова — третье.

Всем победителям и призерам на торжественной церемонии вручили почетные грамоты и подарки.

Традиционный конкурс организовали областное Министерство жилищно-коммунального хозяйства и Учебно-курсовой комбинат ЖКХ Московской области.