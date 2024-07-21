Школьницы из Мытищ примут участие во всероссийском форуме лидеров в «Артеке»

Арина Моисеенко из гимназии № 17 и Александра Ничипуренко из школы № 27 Мытищ представят свой город на Всероссийском форуме лидеров ученического самоуправления «Вектор успеха» в «Артеке». Они набрали максимальные балы в конкурсном отборе.

Каждая из девушек представила портфолио достижений в социально-педагогической сфере, а также подготовила видеоролик и кейс на тему планирования работы совета актива образовательной организации.

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