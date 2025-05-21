Школьницы из Лыткарина приняли участие во всероссийском краеведческом конкурсе

Ученицы лыткаринской гимназии № 1 Варвара Бобкова и Вера Брагуца завершили свое участие во Всероссийском конкурсе юношеских исследовательских проектов имени Вернадского и XVIII Всероссийском конкурсе юношеских исследовательских и проектных работ по историко-церковному краеведению, став лауреатами.

Девушки представили на суд жюри исследовательскую работу под названием «От Никольского до Петропавловского храма», посвященную изучению истории и архитектуры храмов.

Очный этап конкурса проходил в течение двух дней и включал в себя не только защиту исследовательских проектов, но и участие в работе тематических секций, где юные краеведы могли обменяться опытом и знаниями с другими участниками со всей страны.

«На конкурс приехали увлеченные ребята из самых разных уголков России, представившие множество интересных и познавательных работ. Атмосфера была очень творческой и вдохновляющей. Мы получили дипломы, грамоты и, самое главное, бесценный опыт участия в таком масштабном мероприятии», — поделились участницы.