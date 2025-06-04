Школьницы из Лобни стали призерами международного вокального конкурса

Ученицы школы № 10 городского округа Лобня Елизавета Киреева и Таисия Сизинцева успешно выступили на Международном конкурсе-фестивале «Мы вместе», который проходил в Москве. Под руководством преподавателя Елены Хомяковой юные вокалистки подготовили программу, благодаря которой получили звания лауреатов III степени.
Мероприятие было организовано при поддержке композитора Александра Ермолова и собрало талантливых исполнителей из разных регионов России и других стран.
«Мы гордимся достижениями наших учениц. Такие конкурсы — отличная возможность для творческого роста», — отметили в администрации образовательного учреждения.
Отметим, что в Лобне большое внимание уделяется развитию дополнительного образования. В городе работают бесплатные секции и кружки по разным направлениям, которые организованы как в культурных учреждениях, так и в общеобразовательных школах.
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