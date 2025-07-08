Школьницы из Лобни победили на международном конкурсе детского творчества

Воспитанницы Лобненской детской школы искусств Елизавета Гусакова и Элина Пилоян победили на международном конкурсе-фестивале юношеского творчества «Солнечный круг» в Волгограде. Они показали блестящие результаты в инструментальных номинациях.

Элина Пилоян завоевала гран-при в номинации «Инструментальный жанр», а Елизавета Гусакова стала лауреатом III степени в категории «Инструментальное исполнительство. Общее фортепиано».

«Гордимся нашими девочками! А также благодарим преподавателя по классу фортепиано Даурию Тахировну Кравчук за профессионализм и качественную подготовку учениц к конкурсу», — отметили в Лобненской детской школе искусств.

Лобненская детская школа искусств была открыта в 1966 году. Сегодня ее отделения работают на улице Ленина, 15А, и улице Молодежной, 4. Воспитанники ЛДШИ регулярно показывают высокие результаты в конкурсах различного уровня.