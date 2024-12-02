Школьнице из Можайска вручили областную награду за помощь в спасении рыбака

В музейном комплексе «Зоя» в Москве состоялось награждение волонтеров. Его приурочили ко Дню юного героя Подмосковья.

Празднование учредили в память о подвиге двух партизанок — Зои Космодемьянской и Веры Волошиной. Церемонию награждения провели представители партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии».

Среди награждаемых была и семилетняя жительница деревни Поздняково Можайского округа Варвара Пшеницина. Осенью прошлого года она увидела, как под лед провалился рыбак, и быстро сообщила об этом маме. Мужчине успели помочь.

«Поздравляю Варю с заслуженной наградой. Девочка не растерялась, а, увидев беду, сообщила взрослым. В таком возрасте не каждый догадается так поступить. Благодаря быстрой реакции Варвары удалось избежать несчастья», — сказал глава городского округа Можайск Денис Мордвинцев.

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