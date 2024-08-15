Школьница София Эйнгорн из Балашихи поддержала акцию с письмами жителям Курска

Вместе с гуманитарной помощью в Курскую область отправилось письмо 10-летней жительницы Балашихи. В нем София Эйнгорн пожелала всем здоровья и безопасности.

Вся Россия сейчас поддерживает жителей Курской области. Балашиха ежедневно собирает гуманитарный груз для пострадавших. В один из пунктов сбора пришла София, чтобы передать эвакуированным жителям Курска гигиенический набор и письмо с рисунком.

«Москва, Санкт-Петербург, Балашиха и другие города с вами!» — написала девочка.

В городском округе Балашиха действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи. Они расположены в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1; в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и на улице Октябрьской, 11 в микрорайоне Железнодорожном. Также открыты дополнительные точки сбора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион направил в Курскую область врачей и скорую помощь.

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