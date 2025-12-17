Школьница из Жуковского выиграла «Подмосковный НейроКвиз»

«Ксения завоевала заслуженное признание, приняв участие в финале соревнования, которое состоялось в рамках ежегодного Форума профессионального образования „ПрофГоризонт“. Это мероприятие прошло 12 декабря текущего года на площадках инновационного центра „Исток-РТУ МИРЭА“ во Фрязине», — сообщили организаторы.

Участниками форума стали представители системы образования, школьники старших классов и молодые ученые. Цель мероприятия состояла в том, чтобы представить лучшие достижения в сфере науки и высоких технологий, поддержать таланты и вдохновить молодежь на изучение инновационных направлений будущего.

В ходе церемонии награждения был представлен 21 проект, выполненный школьниками разных регионов Подмосковья. Работы демонстрировались в областях информационных технологий, разработки роботов, трехмерного моделирования и агротехнологий. Кроме самого конкурса, гости смогли посетить интерактивные лекции и мастер-классы, проводившиеся ведущими специалистами университетов и технических центров.