Школьница из Воскресенска выступила на всероссийском фестивале для спортсменов с ОВЗ

Фестиваль «Золотая Осень» в 19-й раз прошел в конном клубе «Белка» в Котельниках. В нем участвовали спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, в том числе школьница из Воскресенска.

На соревнования приехали делегаты из Москвы и Подмосковья, Татарстана, Рязани, Нижнего Новгорода, Самары, Тольятти и Белоруссии, в том числе и паралимпийцы. Кроме спортивных состязаний, гости фестиваля могли поучаствовать в различных мастер-классах. Для них подготовили развлекательную программу и вкусное угощение.

Воспитанница воскресенской школы «Наши традиции» Карина Кулешова выступила в соревнованиях на рыси и в шаге и показала высокий четвертый результат.

Карина занимается конным спортом уже четыре года, в ее коллекции имеются 16 призовых кубков. Юная спортсменка планирует не останавливаться на достигнутом и показать в будущем еще более впечатляющие результаты.

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