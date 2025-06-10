Школьница из Видного стала призером областного экологического конкурса

Воспитанница изостудии муниципального центра детского творчества «Импульс» из Видного Екатерина Федорова заняла второе место в региональном конкурсе рисунков «ЭкоПодмосковье». Церемония награждения прошла в Московской областной Думе, где Екатерина получила диплом и ценный приз из рук министра экологии и природопользования Московской области Виталия Мосина.

Конкурс, организованный Комитетом по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы, направлен на привлечение внимания детей к охране окружающей среды и развитие экологической грамотности через творчество. Как отметила директор центра детского творчества «Импульс» Анна Соловьева, мероприятие приурочено к Году защитника Отечества и посвящено не только экологии, но и памяти подвигов предков, подчеркивая связь патриотизма и заботы о природе.

Екатерина Федорова, занимающаяся во «Импульсе» второй год, представила на конкурс работу в технике живописи — изображение белки-летяги — и была отмечена во второй номинации «Красная книга Московской области глазами детей».