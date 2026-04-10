Школьница из Серпухова стала призером всероссийской олимпиады по биологии

Ученица 11-го химико-биологического класса школы № 18 Серпухова Татьяна Окорокова стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии. Соревнование завершилось в Екатеринбурге, где собрались лучшие юные биологи со всей страны.

Участие в заключительном этапе олимпиады — уже серьезное достижение: до этой стадии доходят только самые подготовленные и мотивированные ребята, продемонстрировавшие выдающиеся знания на предыдущих этапах состязания. Успех Татьяны — результат не только ее целеустремленности, трудолюбия и глубокого интереса к науке, но и кропотливой работы наставника.

«Благодарю учителя биологии Александру Станиславовну Дацюк за подготовку призера! Желаю Татьяне успешного поступления в вуз по химико-биологическому профилю», — отметила директор школы № 18 Мария Арсеньева.