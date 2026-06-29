Школьница из Серпухова получила 100 баллов на ЕГЭ

Выпускница 11-го класса из «Центра непрерывного образования» Дарья Берегатнова набрала максимальное количество баллов на экзамене по биологии. Ранее она уже получила высший балл по русскому языку.

Дарья занималась с педагогом Ириной Грузковой, которая привила ей любовь к предмету и помогла достичь высоких результатов. Девушка планирует связать свою жизнь с генной инженерией.

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко поздравил выпускницу и отметил, что на территории муниципалитета живут талантливые и амбициозные молодые люди, готовые идти к мечте. Он подчеркнул, что способность ставить цели и добиваться их — главное качество успешного человека, и пожелал Дарье новых побед и воплощения всех ее амбиций.

Эта победа — результат колоссального труда, таланта, упорства и грамотного наставничества.