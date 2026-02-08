Школьница из Серпухова победила в региональной олимпиаде по биологии

Этот результат стал возможен благодаря упорству школьницы и системной работе ее наставника — учителя биологии Александры Дацюк. В основе успеха лежат высокий профессионализм педагога и индивидуальный подход к подготовке.

Победа Татьяны Окороковой вносит вклад в развитие интеллектуального потенциала округа и укрепляет его образовательный авторитет в регионе.

Ранее в интеллектуальных состязаниях отличились и другие юные жители округа. Так, команда школьников приняла участие в олимпиаде по программированию «БиоТех-Пущино». Соревнования проходили в интерактивном игровом формате, где через решение задач ребята «воспитывали» сказочных персонажей. Организаторы отметили высокий уровень мероприятия и вовлеченность всех участников.