Школьники Серпухова приняли участие в олимпиаде по программированию
В Пущине состоялась олимпиада по программированию «БиоТех-Пущино», объединившая более 50 юных участников. Мероприятие прошло в интерактивном формате «Школа юных горынычей», сочетающем серьезные интеллектуальные задачи с элементами геймификации.
Организаторы подготовили для участников легенду: юным программистам предстояло помочь главному герою по имени Паша справиться с непростой задачей — обучить озорных сказочных горынычей основам наук и правилам хорошего тона.
«Через решение программных кодов и алгоритмов ребята „воспитывали“ персонажей, что позволило сделать процесс соревнования максимально вовлекающим и менее стрессовым для детей. Высокий уровень состязаний обеспечила экспертная комиссия. Финальным аккордом стала торжественная церемония награждения», — сообщили организаторы.
Среди пущинских школьников лидерами стали Родион Усиченко, Элина Морозова, Мария Кобина и Руслан Кулаковский. Помимо дипломов, все участники получили памятные сувениры.