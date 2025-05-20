Школьница из Подольска выиграла Гран-при международного конкурса

Ученица школы № 5 Подольска Софья Кисель стала обладательницей путевок сразу в два знаменитых детских лагеря России. Выиграть призы школьнице помогли увлеченность музыкой и активная жизненная позиция.

Софья Кисель завоевала Гран-при международного конкурса «Живи, твори, созидай», в котором приняли участие более двух тысяч одаренных ребят из 70 регионов России, Белоруссии, Казахстана, Болгарии, Молдавии, Сенегала, Афганистана, Монголии, Узбекистана, Ливана и Египта.

Шестиклассница занимается в двух музыкальных школах по классу «Флейта» и «Эстрадный вокал» и постоянно участвует в конкурсах разного уровня. Теперь ее ждет отдых во всероссийском детском центре «Алые паруса» и международном детском центре «Артек» на Черноморском побережье.