Школьница из Подольска выиграла Гран-при международного конкурса
Ученица школы № 5 Подольска Софья Кисель стала обладательницей путевок сразу в два знаменитых детских лагеря России. Выиграть призы школьнице помогли увлеченность музыкой и активная жизненная позиция.
Софья Кисель завоевала Гран-при международного конкурса «Живи, твори, созидай», в котором приняли участие более двух тысяч одаренных ребят из 70 регионов России, Белоруссии, Казахстана, Болгарии, Молдавии, Сенегала, Афганистана, Монголии, Узбекистана, Ливана и Египта.
Шестиклассница занимается в двух музыкальных школах по классу «Флейта» и «Эстрадный вокал» и постоянно участвует в конкурсах разного уровня. Теперь ее ждет отдых во всероссийском детском центре «Алые паруса» и международном детском центре «Артек» на Черноморском побережье.
В прошлом году Софье Кисель уже побывала в «Артеке». Школьница отправится в лагерь на следующей неделе, а в июле будет участвовать в гала-концерте и в церемонии награждения победителей конкурса «Живи, твори, созидай» в Евпатории.