Школьница из Одинцова стала чемпионкой России по бадминтону

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Воспитанница спортивной школы «Одинцово» Арина Вуйтикова заняла первое место на первенстве России по бадминтону в составе команды Московской области. Соревнования среди юниоров в возрасте до 19 лет прошли в Саратове с 28 февраля по 2 марта.

Арина принимает поздравления вместе со своими наставниками — первым тренером Надеждой Догониной и нынешним тренером Андреем Ашмариным.

«В чемпионате принимали участие команды из 10 регионов России. Команда Московской области стала победителем Первенства России. В составе региональной сборной выступала воспитанница спортивной школы „Одинцово“ Арина Вуйтикова. Поздравляем спортсменку с заслуженной победой!» — сказал руководитель спортивной школы «Одинцово» Владимир Леонтьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.