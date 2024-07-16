Школьница из Мытищ заняла 4-е место на отборочном этапе чемпионата «Абилимпикс»

Школьница из Мытищ выступила на отборочном этапе чемпионата «Абилимпикс»

Фото: Медиасток.рф

Школьница из Мытищ Милана Алматни-Наср заняла четвертое место в отборочном этапе национального чемпионата «Абилимпикс». Девушка выступала в компетенции «Медицинский и социальный уход».

Чемпионат «Абилимпикс» проходил на базе медколледжа имени Бехтерева в Санкт-Петербурге. Десятиклассница из лицея № 34 в Мытищах Милана Алматни-Наср соревновалась в профессиональных навыках с участниками из других регионов страны. На соревнованиях она стала четвертой в компетенции «Медицинский и социальный уход».

Ранее девушка стала победительницей регионального этапа. На отборочном этапе национального чемпионата она представляла Подмосковье.

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