Школьница из Мытищ поучаствует в международной географической экспедиции

Школьники из 14 стран, включая 39 регионов России, Китай, Францию, Тунис и другие государства, принимают участие в профильной смене Русского географического общества «Мир открытий», которая проходит во всероссийском детском центре «Океан». Среди участников — Ульяна Лобанова из Мытищ, успешно прошедшая строгий конкурсный отбор.
С раннего детства Ульяна проявляет живой интерес к географии, экологии и исследовательской деятельности, поэтому участие в смене стало для нее отличной возможностью расширить свои знания и развить навыки.
Поддержку в подготовке ей оказала педагог-куратор Ирина Ротко, с которой школьница сотрудничает уже несколько лет и вместе участвует в различных конкурсах.
В течение трех недель юные исследователи будут погружены в атмосферу научных открытий: работать над проектами, принимать участие в тематических мероприятиях Русского географического общества.
Главным событием смены станет Праздник народов мира, где ребята смогут познакомиться с традициями и культурным наследием разных стран.
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