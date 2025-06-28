Школьница из Мытищ поучаствует в международной географической экспедиции

Школьники из 14 стран, включая 39 регионов России, Китай, Францию, Тунис и другие государства, принимают участие в профильной смене Русского географического общества «Мир открытий», которая проходит во всероссийском детском центре «Океан». Среди участников — Ульяна Лобанова из Мытищ, успешно прошедшая строгий конкурсный отбор.

С раннего детства Ульяна проявляет живой интерес к географии, экологии и исследовательской деятельности, поэтому участие в смене стало для нее отличной возможностью расширить свои знания и развить навыки.

Поддержку в подготовке ей оказала педагог-куратор Ирина Ротко, с которой школьница сотрудничает уже несколько лет и вместе участвует в различных конкурсах.