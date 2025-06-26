Школьница из Мытищ победила в международной акции «Диктант Победы»

Ученица 10 «А» класса Мытищинской гимназии № 17 Евгения Зиновьева стала лучшей на акции «Диктант Победы». Награждение победителей прошло в знаковом для России месте — Музее Победы в Москве.
Участники и победители со всех уголков мира собрались на торжественной церемонии в столице. Евгения была среди тех, кто получил заслуженные награды.
Это не первое значительное достижение талантливой гимназистки из Мытищ: она и ранее завоевывала множество призовых мест на различных конкурсах и олимпиадах. Так, девушка успешно прошла региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, а также заняла высокие позиции на подмосковной олимпиаде «История и музеи». Евгения проявила свои способности на муниципальных олимпиадах по таким предметам, как история, обществознание, право и русский язык.
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