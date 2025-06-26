Школьница из Мытищ победила в международной акции «Диктант Победы»

Участники и победители со всех уголков мира собрались на торжественной церемонии в столице. Евгения была среди тех, кто получил заслуженные награды.

Это не первое значительное достижение талантливой гимназистки из Мытищ: она и ранее завоевывала множество призовых мест на различных конкурсах и олимпиадах. Так, девушка успешно прошла региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, а также заняла высокие позиции на подмосковной олимпиаде «История и музеи». Евгения проявила свои способности на муниципальных олимпиадах по таким предметам, как история, обществознание, право и русский язык.