Школьница из Мытищ Эльзара Абдуллаева победила на чемпионате «Профессионалы»

Завершился межрегиональный этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы-2024». Мероприятие прошло в Перми.

В рамках соревнований в компетенции «Банковское дело» победила ученица школы № 32 из Мытищ Эльзара Абдуллаева, представлявшая Московскую область. Ее победа стала первым значительным успехом мытищинских школьников в рамках этого чемпионата.

Каждый год чемпионат по профессиональному мастерству проводится в рамках национального проекта «Образование», направленного на обеспечение экономики страны квалифицированными специалистами, готовыми решать задачи нового уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к 1 сентября в регионе после строительства и капитального ремонта откроют 61 школу и 34 детских сада.



Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».