Дом детского творчества и гимназию №23 отремонтируют в Химках к осени

Корпус гимназии № 23 в Сходне и Дом детского творчества «Созвездие» в Химках откроют после капитального ремонта к новому учебному году. В обновленные здания пойдут учиться свыше 500 воспитанников.

Специалисты закончили монтажные работы в гимназии № 23. Сейчас в здании прокладывают инженерные сети. В учебном корпусе уже ремонтируют крышу и фасад, также обновят и все внутренние помещения гимназии. В настоящее время объект готов на 70%.

В Доме детского творчества «Созвездие» завершили демонтажные работы внешних и внутренних конструкций. В здании отремонтируют фасад и кровлю, заменят системы отопления и водоснабжения, а также электрокоммуникации.

«Наши юные химчане должны учиться в комфортных и современных условиях. Эти социальные объекты важны для жителей, следим за ходом работ, чтобы сдать объекты уже к началу учебного года», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к 1 сентября в регионе после строительства и капитального ремонта откроют 61 школу и 34 детских сада.



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