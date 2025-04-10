Школьница из Можайска победила в областном конкурсе исследовательских проектов

Ученица 6 класса школы № 4 в Можайске Софья Аршинова разработала онлайн-приложение по математике. Она победила в конкурсе исследовательских проектов «Что, как и почему?».

Программа позволяет быстро обучить школьников таблице умножения.

На конференции конкурса «Что, как и почему?» Софья Аршинова доказала функциональность ее разработки, рассказала о преимуществам и ответила на вопросы. Она завоевала внимание жюри благодаря уверенности и глубоким знания математики и программирования. Эксперты присудили ей победу и вручили диплом первой степени.

Отметим, на конкурс было подано 460 заявок из 42 муниципалитетов Московской области. В финал прошли 74 участника, которые представили 68 учебно-исследовательских проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.