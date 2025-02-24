Школьница из Лобни стала призером всероссийского фестиваля

Двенадцатый всероссийский конкурс «Музыкальная дорожка» проходил в Москве. В мероприятии приняли участие талантливые дети из разных регионов России.

Целью ежегодного фестиваля является поддержка и популяризация детского и молодежного творчества, а также повышение уровня профессионального мастерства творческих коллективов, исполнителей и педагогов. Президент фестиваля — заслуженный артист России Феликс Царикати.

На конкурсе выступила ученица школы № 7 из Лобни Ксения О. За исполнение песни «Новый день» девочку наградили дипломом третьей степени. Жюри и зрители отметили ее вокальное мастерство, а также высокий уровень подготовки всех участников фестиваля.

Ксения также дала интервью журналистам телеканала «Карусель» и поделилась своими впечатлениями от конкурса.

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