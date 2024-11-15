Школьница из Лобни стала призером образовательного конкурса в «Артеке»

Арина Заболотная из Лобни заняла второе место на Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Финал проходил в детском центре «Артек» и собрал школьников и студентов колледжей, прошедших отбор из более чем трех миллионов участников.

Сама Арина активно участвует в жизни города как член «Молодой Гвардии Единой России». Эта молодежная организация, основанная шестнадцать лет назад, помогает молодежи развивать патриотизм и прививает гражданские ценности.

Ранее в правительстве Подмосковья обсудили вопросы развития образовательной системы, строительства новых школ и привлечения педагогов. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность этих направлений и необходимость поддерживать высокий уровень по каждому из них. Он также напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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