Школьница из Лобни победила в областном этапе конкурса «Что, как и почему?»

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Ученица 10 класса школы № 10 в Лобне Екатерина Скиба поучаствовала в региональном этапе конкурса исследовательских работ «Что, как и почему?». Девушка одержала победу.

Конкурс направлен на развитие творческих и исследовательских способностей школьников. В нем приняли участие ребята со всего Подмосковья. Члены жюри отметили оригинальность подхода и глубину работы Екатерины, которую она провела под руководством учителя Ирины Савенковой.

Екатерина Скиба представит Московскую область в финале конкурса.

Отметим, в Лобне уделяют большое внимание развитию образовательной системы. В округе капитально ремонтируют существующие школы и строят новые, а в 2024 году открылся лицей «Авиатика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.

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