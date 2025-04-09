Школьница из Лобни победила в областном этапе конкурса «Что, как и почему?»

Ученица 10 класса школы № 10 в Лобне Екатерина Скиба поучаствовала в региональном этапе конкурса исследовательских работ «Что, как и почему?». Девушка одержала победу.
Конкурс направлен на развитие творческих и исследовательских способностей школьников. В нем приняли участие ребята со всего Подмосковья. Члены жюри отметили оригинальность подхода и глубину работы Екатерины, которую она провела под руководством учителя Ирины Савенковой.
Екатерина Скиба представит Московскую область в финале конкурса.
Отметим, в Лобне уделяют большое внимание развитию образовательной системы. В округе капитально ремонтируют существующие школы и строят новые, а в 2024 году открылся лицей «Авиатика».