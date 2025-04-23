Школьница из Лобни победила на всероссийском конкурсе «Таланты России»

Юная пианистка из Лобни Саломия Черемшанцева приняла участие во всероссийском творческом состязании. Она стала лауреатом первой степени.

Девочка обучается в третьем классе одного из отделений Детской школы искусств Лобни. На конкурсе она представила выступление под названием «Народная мелодия».

В номинации «Музыкальное творчество» ее наградили званием лауреата первой степени. Саломия развивает свое мастерство под руководством педагога Светланы Сухоруковой.

Отметим, что Детская школа искусств в Лобне работает с 1966 года. Сегодня она располагается по двум адресам на улицах Ленина и Молодежной.

Воспитанники учреждения регулярно становятся победителями и призерами смотров и конкурсов различного уровня.

Ранее мы рассказывали о том, что школьник из Лобни стал победителем всероссийского конкурса изобретателей.