Школьник из Лобни стал победителем всероссийского конкурса изобретателей

Финал всероссийского конкурса юных изобретателей и рационализаторов прошел на базе университета МГТУ «СТАНКИН» в Москве. Одним из лучших был признан проект ученика лобненской школы № 9 Артема Юдина.

Мероприятие состоялось в рамках всероссийского открытого фестиваля «Траектория технической мысли — 2025». В финал отобралось более 50 конкурсантов из 16 регионов России. Юные изобретатели и рационализаторы защитили 35 проектов в различных номинациях.

Артем Юдин представил в финале конкурса свою проектную работу «Электродвигатель своими руками: от идеи до испытаний», которую высоко оценило жюри.

Победители соревнования были награждены дипломами, а также получат дополнительные баллы при поступлении в вуз.

Для участников конкурса организаторы провели экскурсии по кафедрам и лабораториям университета, что позволило ребятам ближе познакомиться со спецификой вуза.