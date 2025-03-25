Школьница из Люберец вышла в финал всероссийского конкурса молодых дизайнеров

Ученица кадетского класса школы № 54 Люберец Диана Локтионова вышла в финал первого всероссийского конкурса молодых талантов «МОСТ: мода, образование, совершенство, талант». Церемония награждения пройдет 30 марта в Центральном детском магазине на Лубянке.

Свыше двух тысяч молодых дизайнеров из более чем 20 учебных заведений подали заявки на участие в конкурсе. Диана Локтионова стала одной из победительниц, несмотря на юный возраст – ей всего 14 лет.

Экспертами и амбассадорами мероприятия стали общественные деятели и специалисты модной индустрии, среди которых депутат Госдумы Ксения Горячева и дизайнер Виктория Андреянова.

Финалисты представят свои работы на подиуме и цифровом экране ЦДМ. Церемония награждения пройдет в рамках «Детской недели моды» и гала-шоу «Грани мира», которое посвятят национальному костюму.

Денежный приз в размере 500 тысяч рублей распределят между 18 победителями. Участники конкурса также получат памятные подарки, доступ к мастер-классам от ведущих экспертов. Лучшие дизайнеры смогут пройти стажировку в одной из престижных компаний.